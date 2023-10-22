Кот Владыка пообещал прислать отчёт о жизни в Крыму

13:32, 22 октября 2023, ПАИ

Кот Владыка пообещал прислать отчёт о жизни в Крыму. Об этом сообщается в Telegram-канале кота Владыки.

«Дорогие мои подписчики! Спасибо вам за любовь и внимание. Скоро пришлю краткий отчёт о жизни в Крыму. До встречи! Мя-я-у!» – говорится в сообщении.

Напомним, что кот Владыка переедет из Псково-Печерской обители в Крым.

Кот Владыка жил вместе с митрополитом Тихоном в годы его служения в Псковской митрополии и Псково-Печерском монастыре. Рыжий мейн-кун понравился псковичам, поэтому «по многочисленным просьбам» коту Владыке завели аккаунты в двух соцсетях.

Telegram-канал кота сейчас насчитывает более 4,4 тысячи подписчиков, а аккаунте в VK – более трёх тысяч подписчиков. Почему кота назвали Владыкой, читайте здесь.