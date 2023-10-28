Сотни книг в Псковской области готовы к отправке в библиотеки Херсонщины

15:10, 26 октября 2023, ПАИ

В Псковской области Ресурсный центр поддержки добровольчества и муниципальные центры добровольчества ведут сбор книг для пополнения библиотечных фондов учреждений Херсонской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Уже готовы к отправке сотни книг – это детская, художественная, учебная и энциклопедическая литература. К сбору подключились образовательные и дошкольные учреждения Псковщины, организации и жители региона.

«В последнее время многие люди сдают книги в хорошем состоянии на вторичную переработку. Но если издания не нужны, то им можно дать вторую жизнь другим способом. Приносите их в Ресурсный центр поддержки добровольчества, здесь волонтёры приведут книги в порядок, после чего мы их направим в библиотеки Херсонщины», – отметила руководитель ресурсного центра Алеся Михачёва.

Отметим, что в сентябре Псковская область для новых регионов России передала около 30 коробок книг. Сбор организовала Псковская областная универсальная научная библиотека.

Общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы на постоянной основе формируются и направляются гуманитарные грузы исходя из потребностей населения. Так, например, для поддержки жителей в осенне-зимний период ведётся сбор тёплой одежды и продуктов длительного хранения. В Херсонскую область уже поставлены канистры со специализированным средством, которое служит для улучшения качества водопроводной воды, её обеззараживания и очистки.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.