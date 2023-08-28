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Общество

О ходе реализации программы «Модернизация школьных систем образования» рассказали псковичам

О ремонте в образовательных учреждениях Псковской области в рамках программы «Модернизация школьных систем образования» рассказал ПАИ врио председателя комитета по образованию региона Андрей Ермаков.

Андрей Ермаков. Фото здесь и далее: ПАИ

«У нас в регионе реализуется программа «Модернизация школьных систем образования», которая многим известна как программа капитального ремонта. Мы её называем именно модернизацией, потому что эта программа предполагает также приобретение достаточно большого количества нового оборудования в образовательные учреждения, совершенствование инфраструктуры с точки зрения наполнения фондов учебной литературой, обеспечения мер безопасности внутри площадок. Это такая комплексная работа и региона, и муниципалитетов, конечно, с основным упором на помощь федерального центра», – отметил Андрей Ермаков.

По его словам, в этом году в данной программе участвует десять образовательных учреждений региона. «В настоящий момент мы можем констатировать, что темпы исполнения работ и культура работы на объектах по сравнению с прошлым годом повысились», – подчеркнул врио председателя профильного комитета.

Он добавил, что уже в шести учреждениях подписаны акты об окончании работ и приёмке. Помимо этого, по словам Андрея Ермакова, три школы подпишут такие документы к 1 сентября. «Следовательно, во все образовательные учреждения в начале учебного года пойдут учиться дети», – заверил он. 

Однако врио председателя профильного комитета обратил внимание, что есть единственный объект, с которым «пришлось попотеть»: он находится в Себеже. «Здесь подрядчик проявил себя как недобросовестный, и мы были вынуждены расторгнуть с ним договор и внести его в реестр недобросовестных поставщиков, а также взыскать средства, которые были выплачены в качестве аванса. Уже вся работа проведена и заключён контракт с новым подрядчиком, который компенсирует все отставания», – сказал Андрей Ермаков.

В связи с этим, добавил он, все внутренние работы в здании завершатся к 1 сентября, а некоторые позиции, которые связаны с обновлением фасада и входной группы, рабочие будут доделывать во внеурочное время в первой половине сентября. «Вместе с тем каких-то критических сдвигов удалось избежать благодаря своевременной реакции заказчика и тому мониторингу, который проводил комитет», – заверил собеседник ПАИ.  

Андрей Ермаков подчеркнул, что в регионе не наблюдаются риски для образовательного процесса. По его словам, также в школы закупается новое оборудование. В рамках программы региону выделили 600 млн рублей, 100 из которых направят на оборудование.

«Он [проект. – ПАИ] остаётся масштабным и востребованным для нас», – заключил врио председателя профильного комитета. 

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