Ещё один псковский медик отправится в Херсонскую область для помощи жителям

17:52, 26 октября 2023, ПАИ

Псковский рентгенолог Лидия Трушина отправится в Херсонскую область, чтобы оказывать необходимую медицинскую помощь местным жителям. Это первая поездка врача Псковской областной больницы на новые территории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Люди везде хотят получать квалифицированную медицинскую помощь, независимо, Херсонская это или Псковская область. Предполагаю, что меня будет ждать большой объём работы. Я готова к этому и буду рада, если моя работа принесет пользу», – заметила псковский врач. Лидия Трушина добавила, что решение отправиться для помощи на новые территории она приняла давно, как только услышала рассказы своих коллег, насколько востребованы и нужны там медицинские специалисты.

Лидия Трушина отправится работать с пациентами Скадовской центральной городской больницы.

Медики Псковской области уже второй год оказывают помощь жителям новых территорий, отправляясь для работы в медицинские учреждения Херсонской и Запорожской областей, ДНР, ЛНР. Речь идёт и о врачах, и о среднем медицинском персонале. За это время почти два десятка врачей побывали в командировках на новых территориях, где работали в местных лечебных учреждениях.

Добавим, что общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы на постоянной основе формируются и направляются гуманитарные грузы исходя из потребностей населения. Так, например, для поддержки жителей в осенне-зимний период ведётся сбор тёплой одежды и продуктов длительного хранения. В Херсонскую область уже поставлены канистры со специализированным средством, которое служит для улучшения качества водопроводной воды, её обеззараживания и очистки.

Напомним, что Псковская область взяла шефство над освобождённой территорией Бериславского района Херсонской области. О том, как Псковская область помогает территории, читайте в специальном сюжете ПАИ.