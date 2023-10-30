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Новосибирские хирурги начали проводить протезирование суставов с помощью робота

Хирурги Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна (НИИТО) начали проводить операции по эндопротезированию коленного сустава с помощью робота Маko, который позволяет с высокой точностью установить протез. Ожидается, что это ускорит восстановление после операции, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИИТО.

Новосибирские хирурги начали проводить протезирование суставов с помощью роботической руки. Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

«Оборудование представляет собой роботическую руку с закрепленным на ней модулем с инструментом и станцию трехмерной навигации для точного расположения инструмента в зоне операции», – отмечается в сообщении.

Роботизированная система Маkо применяется при операциях по эндопротезированию тазобедренного, коленного сустава, суставов стопы. В систему загружаются данные компьютерной томографии пациента, и операция проходит с учетом индивидуальных особенностей анатомии сустава пациента. Робот обеспечивает соблюдение намеченных границ и стабильность положения инструмента. Уточняется, что ответственность за контроль хода операции все же лежит на хирурге.

«В настоящий момент с помощью роботизированной системы мы проводим операции на коленном суставе. Отмечу, что в нашей клинике эндопротезирование поставлено на поток – это касается и первичных, и ревизионных операций. В то же время работать с роботом может только очень опытный хирург-ортопед, поскольку система требует новых знаний, нового уровня контроля. Операции с помощью Маkо отличаются от стандартной техники тем, что робот позволяет с высочайшей точностью выполнить все опилы, учесть все нюансы вплоть до доли миллиметра», – рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением № 3 Владислав Баитов.

По его словам, для пациентов операции практически не отличаются, однако хирурги ожидают, что восстановление после хирургического вмешательства с помощью робота будет проходить быстрее и эффективнее.

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