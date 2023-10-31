В Пскове появилась своя Пизанская башня

16:23, 31 октября 2023, ПАИ

Колокольня церкви Михаила Архангела (XIV век) в Пскове наклонилась к проезжей части улицы Советской. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» Денис Василенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Там сложная ситуация, и это можно увидеть невооружённым глазом. Колокольня храма наклонена в сторону дороги. Там не очень хорошая геология: идёт просадка грунта. Поэтому сейчас разрабатывается решение, как остановить процесс усадки грунта и процесс наклона колокольни», – рассказал Денис Василенко.

По его словам, сейчас на территории храма идут проектно-изыскательские работы, делаются зондажи, изучаются фасады, кровли. «Предстоит выполнить работы по планированию территории, водоотведению. Это помимо реставрации самого храма», – уточнил Денис Василенко.

Ранее сообщалось, что из-за увеличения трещины в одной из стен церкви Архангела Михаила специалистам и реставраторам пришлось сделать направленный завал стены. Позже стену отреставрировали.