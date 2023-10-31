Вместо дня рождения – рекорд на балалайке: Ольга Тимофеева рассказала, как придумали «фишку» Псковской области на выставке «Россия»

17:26, 31 октября 2023, ПАИ

Заявку на исполнение рекордной по длительности игры на балалайке в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ отправили организаторам за 15 минут до полуночи. Об этом рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Спикер объяснила, что изначально ключевым мероприятием стенда должна была стать другая задумка.

«Были некоторые ограничения, которые не позволили реализовать другое ключевое мероприятие. На стенде нельзя никакой дегустации, никаких проб еды. Мы изначально исходили от того, что у нас два юбилея – 700 лет Гдову и 550 лет Псково-Печерскому монастырю. И 4 ноября мы хотели всех позвать к себе на день рождения», – рассказала Ольга Тимофеева.

Она также добавила, что выбор ключевого мероприятия, который попадет в свод главных событий форума в день открытия, проходил в сжатые сроки. По словам гостьи программы, заявка на исполнение рекордной игры на балалайке была отправлена за 15 минут до полуночи.

«У других, в основном, будет презентация стенда амбассадорами, звездами, ключевыми региональными фигурами. А мы вот выделились, пошли по другому пути», – подчеркнула она.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. Псковская область представит на выставке новый слоган региона и поставит новый национальный рекорд.