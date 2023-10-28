Пскович Константин Абабков собирается поставить рекорд по длительности игры на балалайке

17:40, 26 октября 2023, ПАИ

Рекорд России по длительности игре на балалайке собираются установить на стенде Псковской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Она рассказала, что рекорд попытается поставить известный балалаечник, обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков. Длительность игры на инструменте должна быть не менее часа. При этом Константин Абабков планирует исполнить 60 произведений.

«Если кому-то может показаться, что один час игры без остановки — это просто, то рекомендую посмотреть, что происходит с пальцами музыканта. На самом деле это очень непросто, и раз уж мы говорим, что мы «Регион 60», то будет исполнено 60 композиций», — рассказала Ольга Тимофеева.

При этом рекорд будет официально зафиксирован по правилам при участии судей.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях.