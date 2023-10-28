Новый слоган Псковской области представят на выставке «Россия»

17:29, 26 октября 2023, ПАИ

Новый слоган Псковской области представят на выставке-форуме «Россия», которая откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

Слоган «Русской славы земля» взят из гимна Псковской области. По словам Ольги Тимофеевой новый слоган показывает то, с чем связан регион.

«Старый слоган «Россия начинается здесь» принадлежит в большей степени Пскову, поскольку странно будет говорить о Порхове, что Россия начинается здесь, потому как нет символа, а слоган «Русской славы земля» относится ко всей Псковской области», — рассказал креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов.

При этом председатель комитета по культуре подчеркнула, что перед ними стоит задача подчеркнуть старый слоган, что «Россия начинается здесь».

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. Помимо нового слогана там постараются установить новый национальный рекорд.