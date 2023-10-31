Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ольга Тимофеева – о новом слогане: «Россия начинается здесь» никуда не уходит

Выбор нового слогана «Русской славы земля» для презентации Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ объяснила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Ольга Тимофеева о новом слогане: «Россия начинается здесь» никуда не уходит. Фото: ПАИ

«Россия начинается здесь» все равно в символике присутствует, слоган есть и на стенде Псковской области. Надо понимать, что для каждого мероприятия разрабатывается свой брендбук. Здесь же необходимо, чтобы в дополнении был слоган, который относится именно к выставке», – пояснила она.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что слоган «Россия начинается здесь» никуда не уходит.

«Наоборот, он на первом месте. В рамках пространства стенда надпись смотрится очень хорошо, надеемся, что она станет дополнительной фотозоной для посетителей», – подчеркнула спикер.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. Псковская область представит на выставке новый слоган региона и поставит новый национальный рекорд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 октября 2023

Скейт-парк построили в Стругах Красных
31 октября 2023

Сотни мероприятий пройдут в Псковской области к 100-летию со дня рождения Александра Матросова
31 октября 2023

Вместо дня рождения – рекорд на балалайке: Ольга Тимофеева рассказала, как придумали «фишку» Псковской области на выставке «Россия»
31 октября 2023

Какие новогодние мероприятия пройдут в регионе, рассказали псковичам
31 октября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Школа художников в Пскове
31 октября 2023

Заброшенный контрольно-пропускной пункт восстанавливают в Псковской областной больнице
31 октября 2023

Вечер настольных игр проведут в Пскове 8 ноября
31 октября 2023

Дорожную технику продолжают закупать для Куньинского района

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...