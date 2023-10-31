Ольга Тимофеева – о новом слогане: «Россия начинается здесь» никуда не уходит

16:12, 31 октября 2023, ПАИ

Выбор нового слогана «Русской славы земля» для презентации Псковской области на выставке «Россия» на ВДНХ объяснила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Россия начинается здесь» все равно в символике присутствует, слоган есть и на стенде Псковской области. Надо понимать, что для каждого мероприятия разрабатывается свой брендбук. Здесь же необходимо, чтобы в дополнении был слоган, который относится именно к выставке», – пояснила она.

Ольга Тимофеева подчеркнула, что слоган «Россия начинается здесь» никуда не уходит.

«Наоборот, он на первом месте. В рамках пространства стенда надпись смотрится очень хорошо, надеемся, что она станет дополнительной фотозоной для посетителей», – подчеркнула спикер.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. Псковская область представит на выставке новый слоган региона и поставит новый национальный рекорд.