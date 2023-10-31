Содержание стенда Псковской области на выставке «Россия» будет постоянно меняться

16:30, 31 октября 2023, ПАИ

Содержание стенда Псковской области, представленного на выставке «Россия» на ВДНХ, будет постоянно меняться. Об этом рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Будет два блока – первый связан с новогодними праздниками. 20 декабря мы уже начнём праздновать Новый год, наш стенд преобразится. В дальнейшем мы будем презентовать короткие стендовые выставки, посвящённые одному из федеральных музеев. Сначала допустим «Михайловское», потом говорим: «Встречайте Новый год в Изборске», а потом предлагаем встретить новогодние праздники в Псковском музее-заповеднике», – рассказала она.

Также гостья радиостанции добавила, что в перспективе находится презентация Псково-Печерского монастыря в рождественские праздники.

«Есть инициатива проговорить с Псковской епархией, чтобы в рождественские праздники презентовать и Псково-Печерский монастырь – насколько там красиво, почему туда надо ехать. В эти даты каждый житель старается приехать в Печоры, чтобы там погулять, походить, встретить этот светлый праздник», – подчеркнула она.

Второй тематический блок будет патриотической направленности.

«Для нас февраль – это месяц боевой славы, февральские мероприятия связаны с памятными мероприятиями – это и 6-я рота, и 2-я бригада. Ещё у нас есть 100-летие со дня рождения Матросова. У нас приурочено большое количество мероприятий к этой памятной дате. Февраль будет месяцем патриотического воспитания, популяризации героических подвигов наших жителей», – рассказала Ольга Тимофеева.

Она также отметила, что облик стендов будет меняться. Работать выставка будет шесть дней в неделю, один день – технический, чтобы сделать перемонтаж стендов.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. Псковская область представит на выставке новый слоган региона и поставит новый национальный рекорд.