Содержание стенда Псковской области на выставке «Россия» будет постоянно меняться
Содержание стенда Псковской области, представленного на выставке «Россия» на ВДНХ, будет постоянно меняться. Об этом рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Будет два блока – первый связан с новогодними праздниками. 20 декабря мы уже начнём праздновать Новый год, наш стенд преобразится. В дальнейшем мы будем презентовать короткие стендовые выставки, посвящённые одному из федеральных музеев. Сначала допустим «Михайловское», потом говорим: «Встречайте Новый год в Изборске», а потом предлагаем встретить новогодние праздники в Псковском музее-заповеднике», – рассказала она.
Также гостья радиостанции добавила, что в перспективе находится презентация Псково-Печерского монастыря в рождественские праздники.
«Есть инициатива проговорить с Псковской епархией, чтобы в рождественские праздники презентовать и Псково-Печерский монастырь – насколько там красиво, почему туда надо ехать. В эти даты каждый житель старается приехать в Печоры, чтобы там погулять, походить, встретить этот светлый праздник», – подчеркнула она.
Второй тематический блок будет патриотической направленности.
«Для нас февраль – это месяц боевой славы, февральские мероприятия связаны с памятными мероприятиями – это и 6-я рота, и 2-я бригада. Ещё у нас есть 100-летие со дня рождения Матросова. У нас приурочено большое количество мероприятий к этой памятной дате. Февраль будет месяцем патриотического воспитания, популяризации героических подвигов наших жителей», – рассказала Ольга Тимофеева.
Она также отметила, что облик стендов будет меняться. Работать выставка будет шесть дней в неделю, один день – технический, чтобы сделать перемонтаж стендов.
Напомним, выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях. Псковская область представит на выставке новый слоган региона и поставит новый национальный рекорд.
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