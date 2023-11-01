Два человека пострадали при пожаре в Великих Луках

09:32, 01 ноября 2023, ПАИ

Стали известны подробности пожара, который произошёл в многоквартирном доме на улице Ботвина в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате пожара пострадали 63-летний мужчина и 86-летняя женщина. Их госпитализировали в медучреждение.

По предварительным причинам, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём при курении.

Пожарным удалось спасти двух человек и квартиру.