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Вопросы кибертерроризма обсудили студенты ПсковГУ с сотрудником полиции

Студенты Псковского государственного университета стали участниками мероприятия, посвящённого противодействию экстремизму и терроризму в молодёжной среде. На встрече присутствовал сотрудник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД по Пскову Михаил Мацкевич. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Вопросы кибертерроризма обсудили студенты ПсковГУ с сотрудником полиции. Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Спикер рассказал студентам о видах нарушений закона в интернете, а также о действиях, которые следует предпринять, если человек попал в руки злоумышленника. Обсуждая тему кибертерроризма, студенты интересовались, как распознать в телефонном собеседнике преступника и отличить его от настоящего сотрудника полиции. Также аудитории было интересно узнать, с территории каких государств чаще всего совершаются мошеннические звонки и другие нарушения в Сети.

Заведующий кафедрой экономики, финансов и финансового права, кандидат экономических наук Михаил Балог подвёл итог встречи и посоветовал ребятам более критично относиться к предложениям из интернета.

В завершение встречи сотрудница координационного центра ПсковГУ Мария Васильева организовала для студентов показ документального фильма «Терроризм за кадром».

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