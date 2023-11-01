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Общество

Итоги дня. 1 ноября 2023 года

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 1 ноября 2023 года

Новое кафе откроется в «чистой» зоне (зал ожидания вылета) аэропорта Пскова. Оборудование площадки завершится в начале зимы. 
 

Виртуальная велопрогулка по Пскову, Пушкинским Горам и Печорам ждёт посетителей на выставке «Россия» в Москве. 

Участковый уполномоченный из Невеля Роман Дроздов представляет Псковскую область на Всероссийском конкурсе МВД России «Народный участковый». 

Псков вошёл в топ-10 самых популярных направлений для поездок по России на ноябрьские праздники.

Девятилетнего Игоря Белова из Плюссы наградили в Совете Федерации за спасение тонущей девочки. 

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