Итоги дня. 1 ноября 2023 года
Псковское агентство информации подводит итоги дня, 1 ноября 2023 года
Новое кафе откроется в «чистой» зоне (зал ожидания вылета) аэропорта Пскова. Оборудование площадки завершится в начале зимы.
Виртуальная велопрогулка по Пскову, Пушкинским Горам и Печорам ждёт посетителей на выставке «Россия» в Москве.
Участковый уполномоченный из Невеля Роман Дроздов представляет Псковскую область на Всероссийском конкурсе МВД России «Народный участковый».
Псков вошёл в топ-10 самых популярных направлений для поездок по России на ноябрьские праздники.
Девятилетнего Игоря Белова из Плюссы наградили в Совете Федерации за спасение тонущей девочки.
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01 ноября 2023
Движение грузового транспорта ограничат на региональной дороге в Стругокрасненском районе