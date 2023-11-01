Итоги дня. 1 ноября 2023 года

19:00, 01 ноября 2023, ПАИ

Псковское агентство информации подводит итоги дня, 1 ноября 2023 года

Новое кафе откроется в «чистой» зоне (зал ожидания вылета) аэропорта Пскова. Оборудование площадки завершится в начале зимы.



Виртуальная велопрогулка по Пскову, Пушкинским Горам и Печорам ждёт посетителей на выставке «Россия» в Москве.

Участковый уполномоченный из Невеля Роман Дроздов представляет Псковскую область на Всероссийском конкурсе МВД России «Народный участковый».

Псков вошёл в топ-10 самых популярных направлений для поездок по России на ноябрьские праздники.

Девятилетнего Игоря Белова из Плюссы наградили в Совете Федерации за спасение тонущей девочки.