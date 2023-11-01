Виртуальная велопрогулка по Пскову, Пушкинским Горам и Печорам ждёт посетителей на выставке «Россия»

10:02, 01 ноября 2023, ПАИ

На площадке ВДНХ в Москве Псковская область завершает создание единого выставочного пространства. Благодаря интерактивному и мультимедийному оборудованию посетителей стенда Псковской области на международной выставке «Россия» ждет погружение в атмосферу региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства области.

Иммерсивная площадка внутри уменьшенной копии Варлаамовской башни — одного из символов древнего Пскова — позволит окунуться в прошлое региона. На радиусном экране, словно в калейдоскопе, будут появляться и характерные для псковского края узоры в анимации, и зазвучат голоса ушедшей эпохи. Гости стенда услышат фрагменты песен, псковские сказки и легенды, наполненные характерным диалектом и говором.

Не покидая ВДНХ, посетители стенда смогут совершить и виртуальную прогулку по ключевым достопримечательностям региона. В отдельной велозоне, благодаря мультимедийному контенту, за считаные минуты можно побывать в Пскове на набережной реки Великой и в ночном парке «Куопио», посетить Словенские ключи и Изборскую крепость, прогуляться по улицам Печор. Велопутешественники познакомятся с достопримечательностями Пушкинских Гор, увидят знаменитый на всю страну монумент Александру Невскому в Самолве.

С помощью установленных на площадке VR-биноклей на Псковскую область можно посмотреть с высоты птичьего полета. Через аудиогиды, размещенные в монофонах, гости смогут больше узнать об истории региона.

Увидеть и оценить воплощение всех идей можно уже через несколько дней. Выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября на территории самого большого 75-го павильона ВДНХ.

Псковская область станет активным участником и «Ярмарки регионов», где представит свои имиджевые изделия, изделия народных художественных промыслов, ремесел и локальных брендов. На фермерской ярмарке в павильоне ВДНХ № 45 свою продукцию представят и наиболее известные продовольственные бренды Псковской области.

Выставка-форум «Россия» будет проходить по решению президента РФ Владимира Путина и продлится до середины апреля 2024 года. Свои экспозиции готовят все 89 российских регионов. Они расскажут о важнейших достижениях в разных отраслях за последние годы.