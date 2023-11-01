Девятилетнего Игоря Белова из Плюссы наградили в Совете Федерации за спасение тонущей девочки

15:15, 01 ноября 2023, ПАИ

В Совете Федерации состоялась юбилейная, десятая церемония чествования и награждения детей-героев, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», сообщает пресс-служба верхней палаты российского парламента. Среди награжденных – девятилетний Игорь Белов из Псковской области.

В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый заместитель председателя, сенатор от Псковской области Андрей Турчак, заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, руководители исполнительных и законодательных органов государственной власти регионов, почетные гости, удостоенные звания «Герой России».

Среди детей-героев был мальчик из Псковской области – Игорь Белов из поселка Плюсса, пишет «Комсомольская правда». 9-летний мальчик во время прогулки со своим другом Кириллом услышал подозрительное бульканье. Мальчики прислушались и, подойдя к водоему, увидели тонущую девочку. Игорь не раздумывая решил помочь ей. Он схватился за одежду девочки и стал вытаскивать тонувшую на землю. Кирилл помогал Игорю в меру своих сил и возможностей.

Кроме того, Андрей Турчак в своём телеграм-канале написал пост о подвиге Игоря Белова.

«Игорь Белов, который сегодня получил награду в Совфеде, хочет стать спасателем. МЧС в Псковской области открыло специализированные кадетские классы, где школьников начинают готовить к работе в службах спасения. Пока, правда, только старшеклассников. И, если Игорь не изменит своих планов и желаний, с коллегой Алексеем Наумцом [сенатор от Псковской области Алексей Наумец. – ПАИ] поможем ему поступить в такой класс. А пока Алексей Васильевич [Наумец. – ПАИ] пригласил Игоря на экскурсию в Псковскую дивизию – покажет, как работают наши десантники», – отметил Андрей Турчак.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил Игоря в правительство Псковской области на прием и лично поблагодарил за спасение тонущей девочки.