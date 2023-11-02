Мужчина осужден за наезд на подростка в Острове

09:46, 02 ноября 2023, ПАИ

Мужчину осудили в Острове за наезд на подростка. Об этом ПАИ сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

19 июня 2023 года мужчина ехал на автомобиле по улице Островских Молодогвардейцев в Острове со скоростью около 55 км/час. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, он не затормозил перед пешеходом, не уступил дорогу и в итоге наехал на 14-летнюю девочку.

В результате ДТП ей нанесен тяжкий вред здоровью.

Островский городской суд признал островича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. В суде мужчина раскаялся в содеянном, принес извинения девочке. Кроме того, у мужчины инвалидность II группы, а также наличие почетного звания «Ветеран труда». Суд также учел, что пенсионер впервые привлекся к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести.

Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев, ограничение на смену постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными назначенного наказания, а также запрет на выезд за пределы Острова и Островского района. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на два года.