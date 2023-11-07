На треть больше россиян обратилось за маткапиталом в 2023 году

07:57, 07 ноября 2023, ПАИ

В первом полугодии 2023 года средствами материнского капитала решили распорядиться 1 млн человек – на треть больше, чем в прошлом году. Это следует из доклада Счетной палаты о ходе исполнения бюджета Соцфонда, пишут «Известия».

При этом число семей с детьми, которые получили сертификат после рождения ребенка в январе – июне этого года, выросло незначительно, на 1,2% – до 457,6 тысячи. В целом за этот период на маткапитал из Соцфонда было направлено 206,9 млрд рублей.

Рост распоряжений связан с изменениями в структуре направлений, по которым семьи расходуют средства материнского капитала. Там уточнили, что становится все более популярной возможность использовать сертификат на образование.

Эксперты назвали и другие причины. Во-первых, обращаются и те, у кого родился первый ребенок, и те, кому дали сертификат ранее, но решили воспользоваться только сейчас, пояснила профессор Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Долженкова.

Во-вторых, жители новых регионов в соответствии с законодательством РФ получили право на выплату. При этом семьи из этих субъектов могут получить поддержку на детей, рожденных с 2007 года.