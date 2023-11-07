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Культура

В Российском этнографическом музее открылась выставка костюмов народа сето

В Российском этнографическом музее в Сантк-Петербурге открылась выставка «По платью видно, кто идет. Костюм народа сето (сету)» из коллекции Псковского музея-заповедника. Об этом сообщается в телеграм-канале этнографического музея.

Здесь и далее фото музея

На выставке представлено более 80 предметов – образцы ткачества и вязания, предметы одежды народа сето, а также фотографии и акварели псковской художницы Анны Калашниковой-Роот.

Комплекты костюма сето в коллекции Псковского музея представляют поздний период его существования. С конца XIX века женщины сето носят глухой косоклинный черный сарафан, близкий по покрою псковско-новгородским архаичным формам одежды, рубаху с пышным рукавом, собранным в сборку у манжеты и украшенным широкой тканой вставкой посередине.

В Печорском районе и на юге Эстонии расположена земля сето – культурно-исторический ареал традиционного проживания этой малочисленной финно-угорской этнической группы. Немногочисленный народ, с древности живущий на северо-западе Псковского края, сохранил свой язык, традиционный костюм, песенную традицию.

Выставка открыта до 21 января.

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