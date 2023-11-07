Россияне рассказали, как часто следят за своим питанием

14:16, 07 ноября 2023, ПАИ

В России следит за своим питанием каждый второй (51 %), соблюдают диету, рекомендованную врачом или подобранную самостоятельно, 18 % опрошенных, а каждый третий респондент старается есть здоровую пищу (33 %). Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

С 2014 года процент россиян, следящих за питанием, находится примерно на одном уровне (49-53 %). Каждый пятый опрошенный ест всё, что хочет, и не жалуется на здоровье (22 %, +7 п. п. к 2018 году). Не имеют возможности думать о качестве пищи около четверти россиян (26 %, − 6 п. п. к 2018 году).

Причём молодёжь до 25 лет не только в целом чаще следит за своим питанием (63 % против 51 % среди всех россиян), но и чаще придерживается какой-либо диеты (25 % против 18 % среди всех россиян). Женщины чаще придерживаются правильного питания (55 %), чем мужчины (27 %).

Но отличаются мнения насчёт вегетарианства. 45 % опрошенных считают, что это питание без мясной пищи (рыбы), а 31 % респондентов считают, что это питание без животной пищи и молочной, только растительная пища, а также овощи-фрукты, 19 % думают, что это питание с обилием овощей, растительного питания. Впервые слышат такое слово, как вегетарианство, – 2 %, ещё 4 % затруднились ответить.

Согласно опросу ВЦИОМ, только 1 % россиян причисляют себя к вегетарианцам, тогда как абсолютное большинство не практикует такое питание (98 %). Это говорит о том, что вегетарианство не является популярным в России.

13 % респондентов считают вегетарианство полезным для здоровья, а 19 % уверены, что такая система питания не оказывает влияния на здоровье. 56 % ответили, что полностью поддерживают запрет вегетарианства и сыроедения для несовершеннолетних. Ещё 16 % ответили, что «скорее поддерживают».