Молодёжную политику Псковской области обсудили на «Серебряном дожде». Главное
Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- заявки на 260 миллионов рублей подали общественники Псковской области на президентские гранты;
- «На Фонд президентских грантов от региона было подано 73 заявки на общую сумму порядка 200 миллионов рублей. А на Фонд культурных инициатив было заявлено 23 проекта на общую сумму 60 миллионов рублей», – рассказала гостья студии;
- школа молодого предпринимателя пройдёт в Пскове, а ранее завершились занятия в школе молодого политика;
- «До конца ноября мы планируем провести ряд школ. Это пилотные проекты в рамках реализации программы комплексного развития молодёжной политики на территории РФ «Регион для молодых». Цель этих школ – оценить интерес молодёжи к данным сферам», – рассказала она;
- по итогам занятий участников школы молодого политика могут привлечь к работе молодёжного парламента и участию в различных мероприятиях и акциях;
- форум некоммерческих организаций «Содействие» пройдёт в Пскове в декабре;
- до конца года комитет по молодёжной политике планирует провести четыре школы социального проектирования в муниципалитетах Псковской области.
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07 ноября 2023
Заявки на 260 млн рублей подали общественники Псковской области на президентские гранты