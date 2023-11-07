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Молодёжную политику Псковской области обсудили на «Серебряном дожде». Главное

Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кристина Лунёва стала гостьей программы «Оглавление». Фото: ПАИ

Главное из эфира: 

  • заявки на 260 миллионов рублей подали общественники Псковской области на президентские гранты;
  • «На Фонд президентских грантов от региона было подано 73 заявки на общую сумму порядка 200 миллионов рублей. А на Фонд культурных инициатив было заявлено 23 проекта на общую сумму 60 миллионов рублей», – рассказала гостья студии;
  • школа молодого предпринимателя пройдёт в Пскове, а ранее завершились занятия в школе молодого политика;
  • «До конца ноября мы планируем провести ряд школ. Это пилотные проекты в рамках реализации программы комплексного развития молодёжной политики на территории РФ «Регион для молодых». Цель этих школ – оценить интерес молодёжи к данным сферам», – рассказала она;
  • по итогам занятий участников школы молодого политика могут привлечь к работе молодёжного парламента и участию в различных мероприятиях и акциях;
  • форум некоммерческих организаций «Содействие» пройдёт в Пскове в декабре;
  • до конца года комитет по молодёжной политике планирует провести четыре школы социального проектирования в муниципалитетах Псковской области. 

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