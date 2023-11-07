Молодёжную политику Псковской области обсудили на «Серебряном дожде». Главное

17:56, 07 ноября 2023, ПАИ

Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: