Ряд детских игровых площадок в Порховском районе признали небезопасными

18:55, 08 ноября 2023, ПАИ

Оснастить детские игровые площадки ударопоглощающим покрытием обязал Порховский районный суд образовательные учреждения и органы местного самоуправления Порховского района, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

В ходе проверок выяснилось, что на детских игровых площадках, расположенных на территории нескольких образовательных учреждений Порховского района, отсутствуют ударопоглощающие покрытия, что ставит под угрозу здоровье детей.

По решению суда образовательные учреждения совместно с органами местного самоуправления должны обеспечить игровые площадки ударопоглощающим покрытием.

Исполнение решения суда находится на контроле.