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Общество

Псковичи стали победителями конкурса «Лидеры села»

Два псковича стали победителями Всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села». Награждение состоялось на международной выставке-ярмарке «Россия» в Доме молодёжи в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Высокую оценку жюри получили директор Центра развития творчества детей и молодёжи Псковского района Фёдор Леонов и учитель русского языка Остенской средней школы Вячеслав Новиков. В финале в мастерской управления «Сенеж» они прошли комплексную оценку компетенций – в группах с другими участниками представители области решали управленческие кейсы на основе реальных проблем, с которыми сталкиваются жители сельских территорий.

Всего в финальной части выступили 150 конкурсантов, победителями признали 50 сельских специалистов. Это студенты вузов, ссузов, работники сельского хозяйства, культуры, образования, здравоохранения, IT и других отраслей. С победой участников поздравили представители Госдумы, Росмолодёжи, Минсельхоза России, Общественной палаты России.

Для участников также был предусмотрен обучающий блок. Они общались с федеральными спикерами, в том числе из АНО «Диалог», Россельхозбанка, Президентского фонда культурных инициатив и других ведомств и организаций.

Победители конкурса «Лидеры села» получат возможность реализации индивидуальных треков профессионального и карьерного развития при поддержке федеральных наставников, смогут стать частью экспертных и консультативных органов, войти в кадровый резерв для органов местного самоуправления.

В пресс-службе также напомнили, что конкурс организован в рамках концепции создания комфортной жизни на селе, обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным. Он реализуется по всероссийской программе «Кадры для села» от Росмолодёжи и Российского союза сельской молодёжи при поддержке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В конкурсе принимают участие сельские управленцы от 18 до 35 лет в сферах муниципального управления, общественной и политической деятельности, образования, здравоохранения, туризма, культуры и спорта, сельского хозяйства и других отраслей.

Всего на конкурс в этом году поступило более 14 тысяч заявок из 89 субъектов РФ.

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