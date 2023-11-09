Андрей Михеев обсудил вопросы двухстороннего сотрудничества с генконсулом Венгрии в Санкт-Петербурге
9 ноября состоялась встреча председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева с генеральным консулом Венгрии в Санкт-Петербурге Виктором Седеркени. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Встреча прошла с участием руководителей Фонда инвестиционного развития Псковской области и центра «Мой бизнес» Псковской области.
В ходе двухсторонних переговоров обсуждались потенциальные направления сотрудничества между Псковской областью и Венгрией в торгово-экономической и агропромышленной сферах, образовании.
Генконсул передал ряд конкретных инициатив для рассмотрения с целью возможной реализации.
Андрей Михеев пригласил генконсула посетить стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ.
По итогам встречи стороны выразили свою приверженность сотрудничеству и договорились поддерживать контакты по обозначенным направлениям.
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Андрей Михеев обсудил вопросы двухстороннего сотрудничества с генконсулом Венгрии в Санкт-Петербурге