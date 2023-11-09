Андрей Михеев обсудил вопросы двухстороннего сотрудничества с генконсулом Венгрии в Санкт-Петербурге

16:03, 09 ноября 2023, ПАИ

9 ноября состоялась встреча председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева с генеральным консулом Венгрии в Санкт-Петербурге Виктором Седеркени. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Встреча прошла с участием руководителей Фонда инвестиционного развития Псковской области и центра «Мой бизнес» Псковской области.

В ходе двухсторонних переговоров обсуждались потенциальные направления сотрудничества между Псковской областью и Венгрией в торгово-экономической и агропромышленной сферах, образовании.

Генконсул передал ряд конкретных инициатив для рассмотрения с целью возможной реализации.

Андрей Михеев пригласил генконсула посетить стенд Псковской области на международной выставке-форуме «Россия», которая проходит в Москве на ВДНХ.

По итогам встречи стороны выразили свою приверженность сотрудничеству и договорились поддерживать контакты по обозначенным направлениям.