Об иглоукалывании и болезнях, которые оно лечит, поговорили на «Серебряном дожде». Главное

16:45, 10 ноября 2023, ПАИ

Врач-рефлексотерапевт Псковского госпиталя для ветеранов войн Елена Баранова стала гостьей программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

– возраст рефлексотерапии или иглоукалывания более трёх тысяч лет. В России метод появился в 50-х годах прошлого века. Лечили им партийных боссов;

– возрастной диапазон пациентов 30-75 лет. Применяется метод и на детях;

– с помощью игл лечат заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, осложнения сахарного диабета, постковидный синдром, панические атаки, бессонницу и многое другое;

– иглоукалывание – это профилактический метод, который работает в сочетании с другими традиционными методами лечения и профилактики;

– для наилучшего эффекта требуется провести 10-13 сеансов с повторением раз в полгода;

– противопоказанием к рефлексотерапии являются острые состояния, обострения заболеваний, онкология в стадии лечения, заболевания крови;

– с помощью только игл нельзя вылечить ожирение, никотиновую или алкогольную зависимость.