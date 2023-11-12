В новогоднюю ночь в Псковской области разрешат запускать салюты

16:08, 12 ноября 2023, ПАИ

В новогоднюю ночь в Псковской области можно будет запускать салюты. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

С 00:00 часов 31 декабря 2023 года до 10:00 2 января 2024 года на территории населённых пунктов Псковской области будет разрешено использовать пиротехнические изделия. Соответствующий указ уже подписан.

Псковский губернатор отметил, что Новый год – яркий и добрый праздник, который все ждут с нетерпением. А фейерверки – неотъемлемая, волшебная часть торжества, которую хочется сохранить, прежде всего, для детей.

«Рассчитываю, что жители и гости нашей области внимательно отнесутся к ограничениям по запуску салютов, которые сохранятся на остальные новогодние выходные дни», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что с 3 июля в регионе по решению оперативного штаба введён запрет на запуск фейерверков. Исключение – хлопушки и бенгальские огни. Нарушителям грозит штраф.