Три человека погибло и 11 пострадало в ДТП в Псковской области за неделю

11:02, 13 ноября 2023, ПАИ

Три человека погибло и ещё 11 пострадало в ДТП в Псковской области с 6 по 12 ноября. Об этом ПАИ сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.

Всего за указанный период сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали девять дорожно-транспортных происшествий и пресекли 1 240 административных правонарушений.

Кроме того, было выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. В том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержан один водитель.

Напомним, что с 30 октября по 5 ноября в регионе в ДТП травмы различной степени тяжести получили 28 человек.