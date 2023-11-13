Три человека погибло и 11 пострадало в ДТП в Псковской области за неделю
Три человека погибло и ещё 11 пострадало в ДТП в Псковской области с 6 по 12 ноября. Об этом ПАИ сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по региону.
Всего за указанный период сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали девять дорожно-транспортных происшествий и пресекли 1 240 административных правонарушений.
Кроме того, было выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. В том числе за повторное управление в нетрезвом виде задержан один водитель.
Напомним, что с 30 октября по 5 ноября в регионе в ДТП травмы различной степени тяжести получили 28 человек.
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