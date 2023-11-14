О чае поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Руководитель компании «Чайный дом купца», занимающейся оптово-розничной торговлей чаем и обслуживанием розничных покупателей в Пскове и Санкт-Петербурге, Айвар Митровскис стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- утром хорошо пить зелёный чай. Он тонизирует и полезнее, чем чёрный;
- вечером же лучше пить белый чай «Гун Тин», он восстанавливающий;
- псковский сбор может встать на одну полку с китайским чаем;
- интересные названия: трава Иоанна Крестителя, богородичная трава, шелковицы – это местные травы Псковской области;
- качество чая отражает именно сам лист;
- чай обязательно должен храниться в льняных, хлопковых мешках, в фарфоровых бочках, в жестяных банках;
- пакетированный чай самый низкий по качеству.
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