О чае поговорили на «Серебряном дожде». Главное

13:19, 14 ноября 2023, ПАИ

Руководитель компании «Чайный дом купца», занимающейся оптово-розничной торговлей чаем и обслуживанием розничных покупателей в Пскове и Санкт-Петербурге, Айвар Митровскис стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: