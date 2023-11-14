Как определить качество чая, рассказал псковичам специалист

13:15, 14 ноября 2023, ПАИ

Качество чая отражает именно сам лист, объяснил руководитель компании «Чайный дом купца», занимающейся оптово-розничной торговлей чаем и обслуживанием розничных покупателей в Пскове и Санкт-Петербурге, Айвар Митровскис в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Качество чая отражает именно сам лист. Как он скручен, как ферментирован, какой у него запах, как сложен и где он хранится», – объяснил эксперт.

Гость студии отметил, что чай обязательно должен храниться в льняных, хлопковых мешках, в фарфоровых бочках, в жестяных банках.

«Если говорить про пакетированный чай, конечно, это самый низкий по качеству чай. Но есть исключение – известные фирмы, которые сохраняют своё качество, и они успешны на международном рынке», – сказал он.

Если после пакетированного чая в кружке есть осадки, то он произведён из низкокачественного сырья, которое собрали воедино, уточнил Айвар Митровскис.