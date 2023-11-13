Какой чай стоит пить по утрам, рассказал псковский эксперт

16:28, 13 ноября 2023, ПАИ

Зеленый чай по утрам посоветовал пить руководитель компании «Чайный дом купца», эксперт по чаю Айвар Митровскис в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Утром хорошо пить зеленый чай. Он тонизирует и наиболее полезный, чем черный», – сказал он.

По утрам можно пить зеленый чай «Би Ло Чунь», «Лунцзин», «Те Гуань Инь» и обычный зеленый чай без добавок, отметил гость студии. Также можно пить в течение дня молочный улун, заметил он.

Вечером же лучше пить белый чай «Гун Тин», он восстанавливающий, также можно пить рубиновую, темную и «Алишань Габу», подчеркнул Айвар Митровскис.

«Это тоже очень полезно. Во-первых, всю нервную систему перезапускает, восстанавливает её и плюс хорошие сны снятся. Ещё можно чисто мяту с чистым чаем. Зеленый чай вечером пить не рекомендую, нежелательно, вы не уснете», – заключил он.