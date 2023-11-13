Псковский сбор может встать на одну полку с китайским чаем – эксперт

19:33, 13 ноября 2023, ПАИ

Псковский сбор может встать на одну полку с китайским чаем, заявил руководитель компании «Чайный дом купца», занимающейся оптово-розничной торговлей чаем и обслуживанием розничных покупателей в Пскове и Санкт-Петербурге, Айвар Митровскис в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Безусловно, может. Мы не можем знать, чего хочет клиент, у него разные вкусы, желания и потребности. Я могу точно сказать, что может стоять и даже быть круче, потому что у нас это природа. Мы сами собрали и можем гарантировать, что это качественный продукт», – сказал он.

Интересные названия: трава Иоанна Крестителя, богородичная трава, шелковицы – это местные травы Псковской области, рассказал гость студии.

«Псковская земля на самом деле очень богата этими травами. Трава Иоанна Крестителя собирается во время Ивана Купала. Она улучшает стенки желудка и является общеукрепляющей, выводит токсины. В своё время эта трава использовалась от прогнания всякой нечисти, как и полынь», – отметил эксперт.