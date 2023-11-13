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Псковский сбор может встать на одну полку с китайским чаем – эксперт

Псковский сбор может встать на одну полку с китайским чаем, заявил руководитель компании «Чайный дом купца», занимающейся оптово-розничной торговлей чаем и обслуживанием розничных покупателей в Пскове и Санкт-Петербурге, Айвар Митровскис в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Псковский сбор может встать на одну полку с китайским чаем. Фото здесь и далее: ПАИ

«Безусловно, может. Мы не можем знать, чего хочет клиент, у него разные вкусы, желания и потребности. Я могу точно сказать, что может стоять и даже быть круче, потому что у нас это природа. Мы сами собрали и можем гарантировать, что это качественный продукт», – сказал он.

Интересные названия: трава Иоанна Крестителя, богородичная трава, шелковицы – это местные травы Псковской области, рассказал гость студии.

Айвар Митровскис

«Псковская земля на самом деле очень богата этими травами. Трава Иоанна Крестителя собирается во время Ивана Купала. Она улучшает стенки желудка и является общеукрепляющей, выводит токсины. В своё время эта трава использовалась от прогнания всякой нечисти, как и полынь», – отметил эксперт.

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