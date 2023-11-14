На выставке «Россия» разыгрывают поездку в Псковскую область

14:15, 14 ноября 2023, ПАИ

Туристический инфоцентр Псковской области на выставке-форуме «Россия» в Москве разыгрывает поездку в регион. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Гости стенда Псковской области на ВДНХ могут перейти на профильную вкладку сайта регионального ТИЦ и покрутить «Колесо фортуны», предварительно введя свои данные — адрес электронной почты и имя. Уже есть первые победители розыгрыша. В списке призов, которые получат счастливчики: подставки под телефон, портативные колонки, кардхолдеры, наборы пазлов с символикой Псковской области.

Главный приз — сертификат на путешествие по Псковской области на двоих. Его обладателем станет один из участников «Колеса фортуны».

Международная выставка-форум «Россия» организована по инициативе президента РФ Владимира Путина. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Работает выставка-форум со вторника по воскресенье, понедельник — технический день.

Псковская область представлена на масштабном мероприятии стендом, изделия региональных мастеров можно приобрести на выставке-ярмарке «Универмаг». Продукты псковских фермеров прошли отбор и на продовольственную ярмарку.

Стенд региона сразу привлек к себе внимание гостей благодаря обилию интерактивов — за первые три дня его посетили почти 60 тысяч человек. В день открытия выставки и стенда пскович, музыкант-виртуоз, «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков установил первый и единственный на сегодняшний день национальный рекорд по беспрерывной игре на балалайке.

Желающие также могут проголосовать за лучший регион на выставке «Россия». Отдать голос за Псковскую область можно в одной или нескольких номинациях: «Лучшая из лучших», «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «С заботой о природе», «Сохранение традиций», «Лучшая для детей», «Прогресс и инновации», «Лучший виртуальный тур», «Лучший интерактив», «Лучший туристический проект» и «Лучший социальный проект».