Константин Абабков установил национальный рекорд беспрерывной игры на балалайке

15:14, 04 ноября 2023, ПАИ

Рекорд России по беспрерывной игре на балалайке установил обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков на выставке-форуме «Россия» в Москве, передаёт корреспондент ПАИ.

Во время установления рекорда Константин Абабков исполнил композиции псковича Бориса Трояновского, Петра Чайковского, Михаила Глинки, музыку современных авторов, а также обработки русских народных мелодий и песен. Длительность игры нон-стоп составила более часа.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) сегодня. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.