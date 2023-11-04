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Общество

Константин Абабков установил национальный рекорд беспрерывной игры на балалайке

Рекорд России по беспрерывной игре на балалайке установил обладатель званий «Душа России» и «Душа земли Псковской» Константин Абабков на выставке-форуме «Россия» в Москве, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Во время установления рекорда Константин Абабков исполнил композиции псковича Бориса Трояновского, Петра Чайковского, Михаила Глинки, музыку современных авторов, а также обработки русских народных мелодий и песен. Длительность игры нон-стоп составила более часа.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) сегодня. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Также на выставке представляют новый слоган регионакопию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях. 

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