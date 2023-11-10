На выставке «Россия» запустили онлайн-голосование за лучший регион

15:55, 10 ноября 2023, ПАИ

Открылось голосование за лучший регион на выставке-форуме «Россия». Проголосовать можно на сайте выставки.

Голосование ведётся по 11 номинациям: «Лучшая из лучших», «Самая оригинальная», «Самая познавательная», «С заботой о природе», «Сохранение традиций», «Лучшая для детей», «Прогресс и инновации», «Лучший виртуальный тур», «Лучший интерактив», «Лучший туристический проект» и «Лучший социальный проект».

Также на сайте представлена информация о каждом регионе России.

«Территория региона принадлежит к древнейшим землям русского государства. Здесь состоялся как полководец Александр Невский, жил и был похоронен Пушкин и отрёкся от престола Российской империи Николай Второй. Исторически Псковская область во многом является «началом» России. И географически, как главный западный форпост страны, и с точки зрения веры, как «колыбель русского православия», – говорится во вкладке Псковской области на сайте выставки.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября в Москве на территории ВДНХ. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

В первые дни работы выставки-форума стенд Псковской области посетило более 60 тысяч человек. Также на выставке представляют новый слоган региона, копию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроили автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях.