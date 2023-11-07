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Общество

Более 60 тысяч человек посетили стенд Псковской области в первые дни работы выставки «Россия»

Более 60 тысяч человек побывали на стенде Псковской области за первые три дня работы выставки «Россия» на ВДНХ. Об этом рассказал креатив-менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Волхонов в беседе с корреспондентом ПАИ.

Более 60 тысяч человек посетили стенд Псковской области на выставке «Россия». Фото: комитет по культуре Псковской области

«4 ноября при открытии выставки «Россия» люди уже стояли на входе буквально с 8 утра. Люди были готовы, хотели прийти на эту выставку. Для всех работников это было тяжелое испытание. Никто не ожидал такого наплыва посетителей. Организаторам выставки понадобилось пересмотреть логистику входа на выставку гостей, чтобы убрать заторы у главного входа. Ожидание в очереди достигало двух часов», – рассказал он.

Также Дмитрий Волхонов отметил, что стенд Псковской области пользуется большой популярностью у посетителей выставки.

«Чем отличается псковский стенд от других. Если у других открытые стенды, мимо которых люди могут проходить, просто посмотреть, то на псковский стенд нужно именно заходить. Поэтому в первый день количество посещений превысило 20 тысяч. Хотелось, конечно, поговорить с каждым, поэтому первые 12 часов работы были очень напряженные», – поделился он.

Фото: ПАИ. На фото: Дмитрий Волхонов

Во второй день работы выставки на стенд Псковской области пришло порядка 25 тысяч человек, а в третий день его посетило порядка 18 тысяч, отметил Дмитрий Волхонов.

Напомним, выставка-форум «Россия» стартовала в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) сегодня. По решению президента РФ Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представляют на выставке свои экспозиции, посвящённые важнейшим достижениям в разных отраслях.

Также на выставке представляют новый слоган регионакопию меча князя Довмонта, а актёр Гоша Куценко и телеведущая Оксана Фёдорова устроят автограф-сессию у стенда Псковской области. Кроме того, для гостей подготовили виртуальную прогулку по региону и мультимедийные спектакли об исторических личностях. 

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