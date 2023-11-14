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Происшествия

Саженцы в ручной клади пытались незаконно ввезти в Псковскую область

20 саженцев плодовых культур из Молдовы пытались незаконно ввезти в ручной клади в Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники Россельхознадзора на российско-латвийской границе в ФКП «Бурачки» обнаружили в ручной клади у гражданина, ехавшего из Молдовы, 20 саженцев плодовых культур.

В связи с тем что с 21 июля 2014 года введены временные ограничения на ввоз в Россию подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующей из Молдовы, ввоз 20 саженцев плодовых культур на территорию России был запрещён.

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