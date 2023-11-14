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Политика

Мы приглашаем на работу всех – Юрий Ильин о новой структуре администрации Опочецкого округа

Работники сельских и городского поселений войдут в штат администрации муниципального округа. При этом никто не сокращён, но есть вакансии, рассказал глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Численность сотрудников поселений не сократилась после преобразования района в округ – Юрий Ильин. Фото: ПАИ

«По большому счёту, численность не сократилась, но есть вакансии. Мы работали, старались приглашать людей. Но текучесть кадров присутствует, она есть и сейчас. Тем, кто работает в поселениях, будет предложено рабочее место, должность какая-то, и люди останутся работать», – пояснил глава муниципалитета.

Всего на территории района действовали четыре сельских и одно городское поселения. Практически каждый из глав, по словам Юрия Ильина, готов продолжить свою работу в штате администрации округа. При этом отметил, что один из глав, к сожалению, скончался. Ещё один колеблется, стоит ли продолжать работу в новой структуре управления округом.

«Мы сейчас продолжаем работать и готовимся пройти без потрясений этот переходный период. Есть какие-то новые открытия, есть какие-то трудности, которые мы видим, но собираемся быстро вместе, обсуждаем. Где-то помогает нам правительство, получаем много консультаций, общаемся с другими главами новых округов», – рассказал гость программы.

Напомним, что в Псковской области создано восемь муниципальных округов: Красногородский, Локнянский, Невельский, Новоржевский, Опочецкий, Печорский, Пыталовский и Стругокрасненский. Псковичам объяснили, каким определением пользоваться: район или округ.

По результатам конкурсов окружными собраниями депутатов уже избраны главы муниципальных округов. Каждый руководитель после торжественного принятия присяги приступил к работе.

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