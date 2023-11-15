У работодателей вырос интерес к специалистам без опыта – рекрутеры

07:33, 16 ноября 2023, ПАИ

Этой осенью одной из тенденций рынка труда в России стал рост интереса к тем специалистам, которые не имеют опыта работы. Так, в ноябре 2023 года количество вакансий для подобных людей выросло в 2,8 раза по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные платформы «Авито Работа».

По словам директора по развитию платформы Дмитрия Пучкова, подобная ситуация позволяет растить экспертов и руководителей со знанием внутренних процессов компании, обеспечивать лояльность, в некоторой степени удовлетворять высокий спрос на персонал.

На сайте hh.ru осенью 2023 годы доступны почти 15 тысяч вакансий, в которых работодатели готовы нанять подростков от 14 лет. Отмечается, что это почти в пять раз больше, чем осенью прошлого года.

Чаще всего им предлагают работу курьерами, промоутерами, продавцами и кассирами. За девять месяцев этого года работодатели отправили подросткам от 14 – 18 лет 4,5 млн приглашений. Это на 35% превышает показатель января-сентября 2022 года.

Ранее сообщалось, что за год в Псковской области выросло количество трудоустроенной молодёжи в возрасте от 14 до 29 лет с 67 до 78 %.