Алёна Трунова: Псковская область продолжает бить рекорды по низкой безработице

17:25, 27 октября 2023, ПАИ

Псковская область продолжает бить рекорды по низкой безработице, заявила председатель комитета по труду и занятости Алёна Трунова на совещании с губернатором Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём Telegram-канале.

«Мы продолжаем бить рекорды по низкой безработице. У нас с начала года снизилась на 34 % численность безработных граждан, которые обращаются в наши службы занятости и получают пособия», – отметила Алёна Трунова.

Кроме того, уровень регистрируемой безработицы в Псковской области (0,4 %) ниже, чем в России (0,6 %). «Показатели по общей безработице в регионе также ниже, чем в России. В России это 3 %, у нас в регионе – 2,6 %», – уточнила председатель профильного комитета.

Также, по словам Алёны Труновой, более 60 млн рублей в регионе направили на общественные работы, временную занятость и переобучение граждан.

Помимо этого, за год в Псковской области выросло количество трудоустроенной молодёжи в возрасте от 14 до 29 лет с 67 до 78 %. «То есть и в этом направлении мы тоже растём», – заключила Алёна Трунова.

Напомним, что уровень регистрируемой безработицы в Псковской области в 2022 году составлял 0,5 %.