Псковичи могут побывать на экскурсии по выставке писем

11:47, 16 ноября 2023, ПАИ

11 ноября в музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района открылась новая выставка «Шло пешком и неизвестно с кем под ручку». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Выставка посвящена письмам, как единственному когда-то средству связи между людьми, разделенными километрами. В рамках работы выставки гости могут посетить тематическую экскурсию и мастер-класс по оформлению открытки.



В ходе экскурсии посетители узнают, какую роль играла почтовая связь в жизни первой женщины-математика, увидят письменные принадлежности XIX века из фонда музея, а также познакомятся с коллекцией открыток Областного музея почтовой связи. Стоимость – 100 руб./чел. Дети до 14 – бесплатно.



Отличным дополнением к экскурсии может стать мастер-класса по оформлению открытки. Гости узнают тонкости создания открытого письма, познакомятся с сургучницей и научатся ставить печать. Также дополнят открытку маркой с изображением Софьи Васильевны. Кстати, в XIX веке по тому, как приклеена марка, можно было понять отношение человека к адресату. Полученную открытку каждый сможет забрать с собой на память.

По завершении мастер-класса в видеозале музея организуют просмотр фильма о переписке Анны Корвин-Круковской с Достоевским. Место встречи: Мемориальный музей-усадьба С. В. Ковалевской. Телефон для справок: 8 (81153) 29 523.