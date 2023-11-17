Два компьютерных класса оборудовали в ПсковГУ

12:19, 17 ноября 2023, ПАИ

Два компьютерных класса оборудовали в Институте права, экономики и управления Псковского государственного университета в рамках проекта «Мосты дружбы» с российско-белорусским участием. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Новое оборудование позволяет команде объединённого совета обучающихся ПсковГУ под руководством начальника отдела по работе с молодёжью Анны Веселовой подготовиться к международному форуму «Мосты дружбы», который пройдёт в вузе с 17 по 19 ноября. Ребята дорабатывают проект студенческой образовательной школы Союзного государства «Осознание», которая позволит повысить эффективность работы органов студенческого самоуправления ПсковГУ и вузов Белоруссии путём проведения практико-ориентированных мероприятий в 2024 году.

Напомним, форум «Мосты дружбы» пройдёт на площадке ПсковГУ в рамках одноименного проекта, получившего грантовую поддержку от «Движения первых». Планируется, что благодаря реализации инициативы представители молодёжи двух стран будут вовлечены в практико-ориентированную работу по развитию молодёжной дипломатии, межгосударственного молодёжного сотрудничества и социально-общественной деятельности в рамках социального проектирования, совместной познавательной и культурной деятельности.