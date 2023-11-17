О гормонах, щитовидке и ожирении поговорят на «Серебряном дожде»

12:40, 17 ноября 2023, ПАИ

Заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эндокринолог региона Елена Ильяшенко станет гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 17 ноября, в 14:00.

Почему появляются эндокринные заболевания и как их не допустить? Гормоны нами управляют или мы гормонами? Влияет ли питание на гормональный фон? Можно ли продлить молодость и красоту, принимая гормоны?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез». Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».