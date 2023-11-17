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Происшествия

Участок улицы Ленина перекрыли в Пскове на неделю из-за аварии на водопроводе

Движение по улице Ленина в районе Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина перекрыли на неделю. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Участок улицы Ленина перекрыли в Пскове на неделю из-за прорыва водопровода. Фото: ПАИ

Движение транспорта будет ограничено на этом участке улицы с 17 по 24 ноября в связи с проведением аварийных земляных работ на инженерных сетях водоснабжения.

Объехать перекрытый участок можно через улицы Некрасова, Пушкина и Карла Маркса.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на этом участке дороги произошёл прорыв водопровода из-за ошибки организации, которая там работала. Специалисты муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» на данный момент ликвидируют прорыв водопровода под проезжей частью на улице Ленина в Пскове.

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