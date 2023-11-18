Более 50 человек погибло на дорогах Псковской области с начала года

22:39, 18 ноября 2023, ПАИ

За 10 месяцев текущего года на дорогах Псковской области зафиксировано 587 дорожно-транспортных происшествий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сообщается, что в результате ДТП 54 человека погибли и 806 получили травмы различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сотрудники региональной Госавтоинспекции и общественники сдали кровь.