Более 50 человек погибло на дорогах Псковской области с начала года
За 10 месяцев текущего года на дорогах Псковской области зафиксировано 587 дорожно-транспортных происшествий. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Сообщается, что в результате ДТП 54 человека погибли и 806 получили травмы различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сотрудники региональной Госавтоинспекции и общественники сдали кровь.
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