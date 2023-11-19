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Происшествия

Пострадавший в ДТП в Пушкиногорском районе мужчина скончался по пути в больницу

Пострадавший в ДТП в Пушкиногорском районе мужчина скончался по пути в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Пострадавший в ДТП в Пушкиногорском районе мужчина скончался по пути в больницу. Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В результате ДТП, которое произошло у деревни Алуферово, 64-летний пассажир автомобиля Opel Astra скончался в карете скорой помощи по пути в медучреждение.

39-летний водитель транспортного средства не пострадал.

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