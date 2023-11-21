Развитие инвестиционного потенциала Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

15:04, 21 ноября 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая развитию инвестиционного потенциала Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Каким видит инвестиционное поле региона новый руководитель фонда, какие проекты фонда останутся, а какие уйдут, какие задачи стоят на перспективу и ближайшее будущее, как строится взаимодействие с представительством региона в Москве.

Об этом расскажет руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова.