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О борьбе с вредителями поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Директор ООО «Центр санэпидблагополучия» Игорь Смирнов стал гостем программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

О борьбе с вредителями поговорили на «Серебряном дожде». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

– до 2021 года деятельность компаний, занимающихся дезинфекцией, требовала лицензирования, причём как медицинская деятельность, что налагало на занятые в этой сфере компании множество ограничений. Именно поэтому в ней работало много крупных компаний, представленных в разных регионах. После того, как обязательное лицензирование было отменено, на рынок Псковской области вышло множество мелких компаний и даже просто физлиц;

– с 2024 года лицензирование возвращается: с 1 марта по 1 сентября его должны будут пройти в Роспотребнадзоре все желающие работать в данной сфере. Требований появится много: наличие офиса, склада для химикатов, врач со специальным образованием в штате, сертификация и обучение сотрудников. Это кардинально изменит ситуацию в отрасли;

– все импортные химикаты, которыми пользуются псковские дезинфекторы, по-прежнему можно купить. Но их стоимость за последний год в среднем выросла на 20 %;

– согласно законодательству, на эпидзначимых объектах должны регулярно проводиться мероприятия по защите от насекомых и грызунов. К ним относятся не только общепит, учреждения здравоохранения, детские учреждения, но и многоквартирные дома. Однако внутри квартир жильцы сами должны решать такого года проблемы;

– домовые мыши, клопы, фараоновы муравьи, рыжие и чёрные тараканы – всё это синантропные животные, образ жизни которых связан с человеком и его жильём. Поэтому избавиться от них раз и навсегда невозможно;

– есть миф, что в советское время дезинфекция работала лучше. Это во многом связано с тем, что вплоть до 1970-х годов в СССР широко применялся знаменитый ДДТ: мощный и очень дешёвый и эффективный инсектицид, который сегодня запрещён в большинстве стран мира;

– чтобы решить проблему с теми же тараканами в доме необходимо, помимо дезинфекции, провести ряд инженерно-технических (заделать щели, закрыть сеткой воздуховоды) и санитарно-гигиенических (закрыть доступ к отходам, пище и воде) мероприятий;

– чтобы понять, можно ли доверять компании, занимающейся дезинфекцией, не стесняйтесь попросить у её представителя сертификаты и инструкции. Кроме того, дезинфектор, который не просто «попрыскает водой», должен быть в защитной одежде;

– периодически псковских специалистов по дезинфекции просят вывести малоизвестных и редко встречаемых домашних насекомых: «Живой мир разнообразен». Те же мадагаскарские тараканы, попадающих в многоквартирные дома из живых уголков и зоопарков, – вовсе не «городская легенда».

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