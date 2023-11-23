Псковички стали дипломантами всероссийского конкурса классической литературы в Москве

09:36, 23 ноября 2023, ПАИ

Студентки Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Куклина и Эвелина Миролюбова стали дипломантами всероссийского конкурса «Читаем классику в Третьяковской галерее». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

В финал конкурса студентки прошли после серьёзного предварительного онлайн-отбора, рассказала преподаватель сценической речи и актёрского мастерства Юлия Зубрилина.

На финальном прослушивании в Москве звучали великие произведения русской классической и советской литературы.

По словам Юлии Зубрилиной, владение словом, умение донести мысль – это важное и нужное умение для артиста любого жанра. «Современные тенденции исполнительства требуют синтетического разнообразия, и для будущих артистов участие во всероссийском конкурсе чтецов – это большой профессиональный опыт, хорошая практика общения со слушателями», – подчеркнула преподаватель.

Отмечается, что члены жюри высоко оценили профессиональный уровень конкурса, точность выбора материала, внимательный подход к работе над текстом и словом. Было подчёркнуто, что чтецкое искусство начинает возрождаться: появляется интерес к звучащей речи, к художественному чтению, к звучащей литературе.