Псковички стали дипломантами всероссийского конкурса классической литературы в Москве
Студентки Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анастасия Куклина и Эвелина Миролюбова стали дипломантами всероссийского конкурса «Читаем классику в Третьяковской галерее». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.
В финал конкурса студентки прошли после серьёзного предварительного онлайн-отбора, рассказала преподаватель сценической речи и актёрского мастерства Юлия Зубрилина.
На финальном прослушивании в Москве звучали великие произведения русской классической и советской литературы.
По словам Юлии Зубрилиной, владение словом, умение донести мысль – это важное и нужное умение для артиста любого жанра. «Современные тенденции исполнительства требуют синтетического разнообразия, и для будущих артистов участие во всероссийском конкурсе чтецов – это большой профессиональный опыт, хорошая практика общения со слушателями», – подчеркнула преподаватель.
Отмечается, что члены жюри высоко оценили профессиональный уровень конкурса, точность выбора материала, внимательный подход к работе над текстом и словом. Было подчёркнуто, что чтецкое искусство начинает возрождаться: появляется интерес к звучащей речи, к художественному чтению, к звучащей литературе.
Псковички стали дипломантами всероссийского конкурса классической литературы в Москве
Дни Пушкинской поэзии в Псковской области вошли в книгу «Туристическое событие: от идеи до туриста»
С известной псковской сказкой на фестивале в Коломне выступила сотрудница Изборского музея