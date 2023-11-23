Рабочая группа по СВО стала инициатором дополнительных льгот для добровольцев СВО

17:08, 23 ноября 2023, ПАИ

Новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые в том числе направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО, рабочая группа по СВО направила в очередном докладе президенту. Об этом рассказал глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает сайт партии «Единая Россия».

«Анализ поступающих в группу обращений говорит о том, что пока ещё есть дисбаланс в этом вопросе. В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество; дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе; позволить членам семьи участника СВО по доверенности оформлять для него регистрацию по месту жительства», – отметил он.

Помимо этого, предлагается утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение.

«Нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа», – обратил внимание Андрей Турчак.

Помимо этого, рабочая группа предлагает предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить её вне очереди.

«Вместе с фондом «Защитники Отечества» продолжаем заниматься вопросами реабилитации и протезирования. Последнее, в частности, требует, помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации, ещё и оказания медуслуг – таких как: массаж, физиолечение, лечебная физкультура. Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться», – подчеркнул глава рабочей группы по СВО.

Для решения вопроса он предложил поручить Правительству РФ внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи.

«В том числе медицинских реабилитационных услуг», – отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны РФ, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

В октябре глава рабочей группы по СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в докладе президенту представил итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, предоставление права членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется).