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Политика

Рабочая группа по СВО стала инициатором дополнительных льгот для добровольцев СВО

Новые предложения по мерам поддержки бойцов и членов их семей, которые в том числе направлены на уравнивание льгот для разных категорий участников СВО, рабочая группа по СВО направила в очередном докладе президенту. Об этом рассказал глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сообщает сайт партии «Единая Россия».

Рабочая группа по СВО стала инициатором дополнительных льгот для добровольцев СВО. Фото здесь и далее: сайт партии «Единая Россия»

«Анализ поступающих в группу обращений говорит о том, что пока ещё есть дисбаланс в этом вопросе. В частности, предлагаем распространить на добровольцев ряд льгот, положенных сейчас только контрактникам: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество; дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе; позволить членам семьи участника СВО по доверенности оформлять для него регистрацию по месту жительства», – отметил он.

Помимо этого, предлагается утвердить единый порядок бронирования билетов для участников СВО, если они едут в отпуск или на лечение.

«Нередки случаи, когда в продаже остаются только билеты в бизнес-класс, которые не возмещаются бойцам по документам, либо места без багажа», – обратил внимание Андрей Турчак.

Помимо этого, рабочая группа предлагает предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, ранение, контузию или инвалидность в связи с боевыми действиями, чтобы участники СВО могли проходить её вне очереди.

«Вместе с фондом «Защитники Отечества» продолжаем заниматься вопросами реабилитации и протезирования. Последнее, в частности, требует, помимо непосредственно обеспечения техническими средствами реабилитации, ещё и оказания медуслуг – таких как: массаж, физиолечение, лечебная физкультура. Сегодня при протезировании это не предусмотрено. В результате человеку предоставляется средство реабилитации, которым он не может пользоваться», – подчеркнул глава рабочей группы по СВО.

Для решения вопроса он предложил поручить Правительству РФ внести изменения в комплекс услуг по протезированию и включить в него оказание медпомощи.

«В том числе медицинских реабилитационных услуг», – отметил Андрей Турчак.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Её возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны РФ, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

В октябре глава рабочей группы по СВО, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в докладе президенту представил итоги работы группы по вопросам СВО и новые предложения по поддержке участников спецоперации. В их числе бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, предоставление права членам семей погибшего участника СВО получать единовременные региональные выплаты по месту его жительства; сохранять мобильные номера телефона за участниками СВО, даже если ими не пользуются долгое время; усовершенствовать систему перевозки маломобильных инвалидов боевых действий (социальное такси с этой задачей полностью не справляется).

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