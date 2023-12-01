В России введут уголовную ответственность за повторный пронос телефонов в колонии и СИЗО

08:50, 29 ноября 2023, ПАИ

В России введут уголовную ответственность за повторный пронос в колонии и СИЗО мобильных телефонов. Поправки в Уголовный кодекс (УК) одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

Авторы законопроекта предложили добавить в УК новую статью — 321.1. По ней виновному будет грозить до двух лет лишения свободы, если его второй раз поймают за попыткой передачи телефона в СИЗО или колонию. Кроме того, внести изменения предлагают в статью 19.12 КоАП. Ее дополнят частью, в которой пронос телефонов станет отдельным составом правонарушения.

Сейчас передача телефона арестантам или осужденным карается только административным штрафом в размере от 3 до 5 тыс. рублей. Новые санкции вырастут в 10 раз — до 50 тыс. рублей.

Согласно пояснительной записке, за передачу или попытку передачи средств мобильной связи в 2022 году было задержано 1406 граждан. В 2021 году этот показатель составил 1616.